Akten zu Auschwitz-Prozess und Papyrusdokument Welterbe

Wintermeyer: Reformationstag ist nur einmalig Feiertag

Wiesbaden. Die hessische Landesregierung will den Reformationstag am 31. Oktober nicht dauerhaft zum Feiertag machen. Es gebe in Hessen zehn Feiertage pro Jahr, sagte Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) am Montag dem Radiosender hr-info. mehr