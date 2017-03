RMV greift hart durch: Großkontrolle am Offenbacher Hauptbahnhof: Aktion gegen Schwarzfahrer in Offenbach

Als der Bus der Fahrtlinie 104 am Hauptbahnhof Offenbach einfährt, wartet bereits ein Dutzend Kontrolleure. Nur vorne beim Fahrer öffnen sich die Türen: „Guten Morgen, Fahrkartenkontrolle“, sagt Nikolas B., als er mit seinen Kollegen in das Fahrzeug steigt. Einige der Fahrgäste kramen in Taschen oder Rucksäcken, andere blicken verdutzt auf das Großaufgebot der fast 40 Polizisten an der Haltestelle, die an diesem Donnerstag die Schwerpunktkontrolle des Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV) unterstützen.

Seit etwa acht Uhr morgens sind Kontrolleure und Polizei an zwei Haltestellen im Einsatz und in kaum einem Bus finden sie nur zahlende Fahrgäste. „Heute gibt es für jeden ertappten Schwarzfahrer eine Anzeige. Es geht uns darum, ein klares Zeichen zu setzen“, sagt eine Polizistin und zeigt auf einen etwas entfernt stehenden Bus.

Dort sind Beamte bereits damit beschäftigt, die entsprechenden Formulare auszufüllen. „Einer geht noch, einer geht noch rein“, steht in großen Buchstaben auf dem Bus mit dem Logo der Offenbach-Kickers. Auch wenn Tore gemeint sind – diesmal trifft der Spruch auch für die Schwarzfahrer zu.

Kanonen auf Spatzen?

Wird mit der Großaktion gewissermaßen mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Keineswegs, meint RMV-Geschäftsführer Knut Ringat und rechnet vor: Wenn auch nur ein Prozent der Fahrgäste ohne Fahrschein unterwegs seien, entstehe dem RMV im Jahr ein finanzieller Schaden von acht Millionen Euro. Bei einer ähnlichen Kontrollaktion vor sechs Monaten habe die Schwarzfahrerquote bei mehr als fünf Prozent gelegen.

„Das schadet den ehrlichen Fahrgästen, und das ist ungerecht“, betont Ringat. Denn mit den zusätzlichen Einnahmen könne der RMV auch länger sein Tarifsystem aufrecht erhalten.

Kontrolleur Nicolas B., der wie seine übrigen Kollegen nicht seinen vollen Namen nennen will, arbeitet seit drei Jahren beim RMV und sagt, er mag seine Arbeit. Gerade hat er einen kleinlaut dreinblickenden Jugendlichen ermahnt, der seine Monatskarte vergessen hat. „Der ist erst 14, da gibt es auch heute keine Anzeige“, sagt der schnauzbärtige 58-Jährige. „Und wenn er mit seiner Karte kommt, beträgt auch das Bußgeld sieben und nicht 60 Euro.“

Ein dickes Fell

Ein dickes Fell müssten sich die Kontrolleure allerdings zulegen, versichert er. „Wir werden täglich angepöbelt. Manchmal beschimpfen uns selbst die Fahrgäste, die einen Fahrschein haben.“ Kürzlich habe ihn ein ertappter Schwarzfahrer sogar aus einer anfahrenden Regionalbahn auf den Bahnsteig geschubst. Kein Einzelfall: „Wir erleben eine Zunahme von Aggressionen“ sagt Ringat.

Die Zahl der Kontrollen soll dennoch deutlich erhöht werden: „Wir haben im vergangenen Jahr die Zahl der sogenannten Prüfstunden von etwa 150 000 auf 250 000 erhöht“, sagt der RMV-Geschäftsführer. Er setzt darauf, dass mit zunehmenden Kontrollen die Rechnung notorischer Schwarzfahrer nicht mehr aufgeht. „Wenn in der folgenden S-Bahn ebenfalls kontrolliert wird und an der nächsten Station, dann kann es teuer werden.“

Allerdings: Nachdem kaum noch Fahrgäste ohne Smartphone unterwegs sind und es sogar Warn-Apps vor Kontrollen gibt, verbreiten sich Nachrichten über Verkehrskontrollen sehr schnell. Eine der am Donnerstag in Offenbach eingesetzten Polizistinnen checkt ihr Handy. „Komisch. Da ist noch gar nicht viel getwittert worden“, wundert sie sich über ungewöhnlich wenig Online-Reaktionen. Bis Mittag dürfe die Zahl der ertappten Schwarzfahrer aber wohl deutlich zurückgehen.

Einige „Stammkunden“

Nikolas B. hat einige „regelmäßige Stammkunden“ unter den Schwarzfahrern. „Die halten mir dann den Ausweis entgegen und sagen, ich hab doch eh kein Geld“, erzählt er. Ihn ärgert, dass die Gerichte auch bei Vielfach-Schwarzfahrern nicht energisch genug durchgriffen. Doch mit manchem ertappten Schwarzfahrer hat er auch Mitleid. „Wir sind ja keine Jäger. Wir versuchen, die Leute dazu zu bewegen, Fahrkarten zu kaufen.“ Mit der Entwicklung neuer Tarifstrukturen lassen sich wiederum ganze Schwarzfahrergruppen ausschließen, sagt Ringat. „Seit es das Semesterticket gibt, haben wir keine Studenten mehr unter den Schwarzfahrern. Und wenn erst das Schülerticket kommt, dürfte die Zahl auch bei den Schülern ganz stark zurück gehen.“

Und ist der RMV-Chef selbst einmal schwarz gefahren? Ringat grinst: „Als Student der Verkehrswissenschaften habe ich vor Jahren die Kasse verwaltet, in die jeder aus unserer Studentengruppe monatlich fünf Mark eingezahlt hat. Wenn einer von uns beim Schwarzfahren erwischt worden ist, haben wir daraus die Strafe gezahlt.“