Symbolischer Protest: Grau gekleidete Gestalten ziehen zehn Jahre nach dem Beginn der Finanzkrise mit den Börsen-Tieren Bulle und Bär durch Frankfurt. Initiiert wurde die Aktion von Kapitalismus-Kritikern zur Erinnerung an den Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers vor einem Jahrzehnt. Etwa 200 Teilnehmer machten sich am Samstagvormittag nach Angaben der Polizei vom Willy-Brandt-Platz aus auf den Weg durch das Bankenviertel. Ziel ist die Börse der Finanzmetropole.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte das globalisierungskritische Netzwerk Attac im Rahmen einer europaweiten Aktion unter dem Motto „Finance for the People!”. Wie eine Sprecherin sagte, wolle man sich symbolisch „das zurückholen, was allen gehört”: unter anderem freie Bildung, Gesundheitsversorgung und bezahlbaren Wohnraum.

(dpa)