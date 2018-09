Aktivisten blockieren Werkstore bei Rüstungsunternehmen

Ein antimilitaristisches Aktionsbündnis hat in Kassel am Freitagmorgen zwei Tore des Rüstungsunternehmens Rheinmetall Landsysteme blockiert. Man sei mit 70 bis 80 Teilnehmern vor Ort und verhindere, dass Lastwagen auf das Werksgelände fahren, sagte ein Sprecher der Gruppe „Block War”. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben mit Sitzblockaden die Produktion von Kriegsgerät stören. „Block War” kritisiert eine „immer größer werdende Akzeptanz der Regierungen in Bezug auf Rüstungsproduktionen und Exporte”.

Die Rheinmetall-Beschäftigten durften das Werksgelände dagegen verlassen und betreten. „Unser Protest richtet sich nicht gegen die Mitarbeiter”, erklärte der Sprecher. Laut Polizei verlief der Protest am Morgen friedlich. Die Einsatzkräfte schätzten die Zahl der Demonstranten mit 60 aber geringer. „Block War” wollte im Laufe des Freitags weitere Rüstungsunternehmen in Kassel blockieren.

(dpa)