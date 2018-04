Highspeed-Anschluss: Al-Wazir: Ausbau von megaschnellem Internet an Schulen

Jede zweite Schule in Hessen ist mit einem modernen Glasfaserkabel ans megaschnelle Internet angeschlossen oder wird es in absehbarer Zeit sein. Wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag mitteilte, habe sich die Zahl binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Unterm Strich seien nun 1000 der knapp 2000 hessischen Schulen mit diesem Highspeed-Anschluss versorgt oder könnten damit planen. Mit der Glasfasertechnik sind Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich.

In den vergangenen Jahren hätten die Schulträger mit der finanziellen Unterstützung von Land und Bund rund 600 Projekte an Schulen in Angriff genommen. „Am Geld soll der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur für unsere Schulen nicht scheitern”, betonte der Minister mit Blick auf den Landeshaushalt.

Mögliche Hürden sieht er allerdings beim Bund, wo wegen der langwierigen Regierungsbildung Förderprogramme ins Stocken geraten seien. Ein weiteres Problem sei der Fachkräftemangel beim Bau. „Wenn Sie Glasfaser fünf Kilometer über Land verlegen wollen, werden die Baufirmen nicht gerade Schlange stehen”, sagte Al-Wazir. Die Internetversorgung wird auch Thema bei einem hessischen Digitalkongress am Mittwoch in Frankfurt sein.

