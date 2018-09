Al-Wazir: Bei Verkehrswende „mit Elan vorangehen”

Wetter Am Donnerstag noch mal Temperaturen über 20 Grad möglich

Offenbach. Sonne und blauen Himmel hält der Frühherbst in den kommenden Tagen in Hessen bereit. In der Nacht muss örtlich aber auch mit Bodenfrost gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. mehr