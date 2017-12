Al Wazir appelliert an Siemens: Standort Offenbach erhalten

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir appelliert an Siemens, den von der Schließung bedrohten Standort für Kraftwerkstechnik in Offenbach zu erhalten. „Die Infrastruktur des Rhein-Main-Gebietes ist ein Riesenvorteil, und Siemens sollte ein Interesse daran haben, die Ingenieure am Standort Offenbach für den Konzern zu halten”, sagte der in Offenbach geborene Grünen-Politiker in einem Interview der „Offenbach Post” (Mittwoch).

Nach den bisherigen Planungen will der Konzern trotz Milliardengewinnen weltweit rund 6900 Arbeitsplätze in der Kraftwerks- und Antriebstechnik streichen, darunter wahrscheinlich alle knapp 800 Stellen in Offenbach. „Es ist klar, dass ein Unternehmen unterm Strich schwarze Zahlen schreiben muss”, sagte Al-Wazir dem Blatt. „Aber es ist auch klar, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach Bilanzposten sind.”

(dpa)