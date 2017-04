Al-Wazir stellt Änderungen für Landesentwicklungsplan vor

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will heute in Wiesbaden seine Vorstellungen für Änderungen des Landesentwicklungsplans präsentieren. Dabei geht es unter anderem darum, Wohnungen leichter in Gewerbe- und Industriegebieten anzusiedeln. Neu geregelt werden sollen auch die Abstände von Stromanlagen zu Wohnhäusern, der Erhalt von Wald- und Ackerflächen sowie die planerische Beschleunigung des Breitbandausbaus in Hessen. Der Landesentwicklungsplan gilt als das zentrale planerische Instrument der Landespolitik. Der Entwurf wird für eine Bürgerbeteiligung offen gelegt und muss dann vom Landtag beschlossen werden.

(dpa)