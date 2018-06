Der Hauptverdächtige im Fall der getöteten Susanna aus Mainz ist am Frankfurter Flughafen angekommen. Die Ermittler wollen ihn noch in der Nacht zum Tod der 14-Jährigen befragen.

Ali B. ist in Frankfurt angekommen. Die Maschine mit dem Hauptverdächtigen im Fall der getöteten Susanna F. aus Mainz ist laut Bild-Zeitung gegen 20.35 Uhr am Frankfurter Flughafen gelandet. Ali B. wurde von mehreren Bundespolizisten begleitet. Die Beamten hatten ihn im Nordirak von den dortigen Sicherheitskräften übernommen.

Fall Susanna Ali B. im Flugzeug - Vernehmung noch in der Nacht Ermittler und Justiz in Deutschland erwarten Ali B.: Der junge Iraker, der die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und erwürgt haben soll, ist auf dem Weg nach Deutschland. Er will das Mädchen im Alkohol- und Tablettenrausch getötet haben.

Der 20-Jährige soll das Mädchen Ende Mai vergewaltigt, anschließend erwürgt und die Leiche in einem Erdgrab in Wiesbaden-Erbenheim versteckt haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten B. am Donnerstag als Hauptverdächtigen bezeichnet und international zur Fahndung ausgeschrieben. B. hatte sich Anfang Juni in den Irak abgesetzt. Dort nahmen ihn Sicherheitskräfte in der Nacht zum Freitag fest.

