Alles klar für Hai-Aquarium in Pfungstadt

Das geplante Haifisch-Aquarium „Shark City” in Pfungstadt kann kommen. Die Stadtverordneten lehnten am Montagabend ein Bürgerbegehren dagegen ab. Sie schlossen sich rechtlichen Bedenken vom Städtetag sowie vom Städte- und Gemeindebund an. Das Bürgerbegehren ist nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände juristisch unzulässig, weil finanzielle Folgen nicht beachtet worden seien. Der Antrag, der zur Abstimmung stand, beinhaltete das vom Magistrat empfohlene Nein zum Bürgerbegehren.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Joachim Pfeiffer, stimmte zwar dem Antrag zu dem Nein zu, legte aber sein Mandat aufgrund seines politischen Selbstverständnisses nieder. Es gab mit einer Nein-Stimme eine Entscheidung gegen die Vorlage. Die Kritiker hatten genügend Unterschriften bekommen. Vor Beginn der Stadtverordnetensitzung protestierten sie noch einmal.

Vor der Entscheidung war der Geschäftsführende Direktor des Hessischen Städtetages, Stephan Gieseler, noch einmal auf die Kritik an dem Begehren eingegangen. „Die Stadtverordnetenversammlung kann keine politische Entscheidung treffen, sondern eine juristische. Sie muss das Bürgerbegehren zurückweisen.”

Das Aquarium ist ein Projekt der The Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt. Gezeigt werden sollen etwa 36 Haiarten, bis zu 150 Haie insgesamt. Gerade die großen Tiere, die nur schlecht in Gefangenschaft zu halten seien, sollen nach Angaben des Unternehmens nicht zu sehen sein. Nach bisheriger Planung könnte das Aquarium 2019 fertig sein. Weil ein Becken als besonders groß geplant ist, gibt das Projekt laut Stadt als eine besondere Attraktion in Europa.

(dpa)