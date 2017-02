Rund um die Fastnacht: Alles, was Sie für die tollen Tage wissen müssen

Die wichtigsten Fastnachtsumzüge der Region

Lust auf das legendäre Klaa Paris in Heddernheim? Oder feiern Sie doch lieber auf dem großen Frankfurter Fastnachtsumzug am Sonntag? Am Wochenende fliegen wieder vielerorts Kamelle durch die Luft und es heißt "Helau". Wann und wo die Narren durch die Stadt ziehen, lesen Sie hier.

Der große Fastnachts-Persönlichkeits-Test

Wie viel Karneval steckt in Ihnen? Blühen Sie in der Faschingszeit auf oder würden Sie sich lieber im Keller verstecken? Finden Sie es heraus, in unserem großen Perönlichkeitstest.

Wie sicher ist Frankfurts Fastnacht?

Spätestens seit den tragischen Laster-Attacken von Nizza und auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist die Sorge um die Sicherheit bei Massenveranstaltungen in den Köpfen vieler Menschen – auch und gerade während der närrschen Zeit. Wie sich Frankfurt für sein Fastnachts-Highlight, dem großen Umzug gerüstet hat, lesen Sie hier. Wie die Stadt Mainz das Sicherheitsrisiko für den Rosenmontagszug minimieren will, erfahren Sie hier.

Horror statt Helau: So schützen Sie sich vor den Fastnachts-Gefahren

Wenn viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern, sind auch Diebe und Kriminelle nicht weit. Pünktlich zur Faschingszeit gibt die Polizei nun Tipps, wie Sie sich vor Übergriffen schützen können. Der größte Feind der Sicherheit sei dabei vor allem der Alkohol.

Fastnacht in der Region: Die schönsten Fotos vom närrischen Treiben

Ob farbenfroher Umzug oder feucht-fröhliche Feier: In unserer Bilderstrecken-Sammlung finden Sie tausende Schnappschüsse der närrischen Veranstaltungen von Limburg bis Neu-Isenburg.

Historische Bilderstrecke: So feierte Frankfurt früher Fastnacht

Prunksitzungen, Parties, Tanzfeste und vieles mehr - Frankfurt zählt fraglos zu den Karnevalshochburgen Hessens. Und das seit jeher, wie unsere historische Bilderstrecke zeigt. Geht mit uns auf närrische Zeitreise und erlebt die Fastnachts-Highlights aus dem Straßen- und Sitzungsfastnacht der vergangenen Jahrzehnte von „Klaa Paris" Rathaus-Stürmungen und Narrenaufmärsche auf dem Römerberg!

