Am Freitag beginnen die Ferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie wird das Wetter, wo ist mit Staus zu rechnen? Wir haben alle Infos.

Für viele Schüler in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist Freitag, der 22. Juni, der schönste Tag des Jahres: denn heute beginnen die Sommerferien. Sechs Wochen Freiheit!

Viele Familien starten noch am Freitag in den Sommerurlaub. Entsprechend rechnen Verkehrspolizei und ADAC am Freitag, aber auch am Samstag mit vollen Autobahnen in Hessen und ganz Deutschland.

Ab Freitagmittag ist mit Staus zu rechnen:

Verkehr ADAC warnt zum Ferienbeginn vor langen Staus Ferienzeit ist Stauzeit. Lange Baustellen, auf denen scheinbar niemand arbeitet, ärgern Autofahrer besonders. Doch für diese Praxis gibt es gute Gründe – sagt auch der ADAC. clearing

Ab Freitag wird es für ein paar Tage kalt - eine "Schafskälte" zieht über Mitteldeutschland -, aber zu Beginn der kommenden Woche kehrt der Sommer zurück.

Am Wochenende wird's kälter - dann kommt der Sommer zurück:

Ferienbeginn So wird das Wetter in Hessen am Wochenende Zum Beginn der Sommerferien in Hessen wird es noch mal kalt: Am Wochenende fallen die Temperaturen deutlich. Aber der Sommer kommt wieder. clearing

Übrigens: Eltern, die ihre Kinder ein paar Tage früher aus der Schule holen - oder ein paar Tage länger zuhause behalten -, müssen unter Umständen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Der Billigflieger in der ersten Schulwoche nach den Ferien kann dann sehr, sehr teuer werden.

Schwänzen vor (oder nach) den Ferien kann richtig teuer werden:

Bußgelder Schwänzen vor den Ferien wird richtig teuer Der Urlaubsflug ist ein Schnäppchen, der Abflug aber leider vor Beginn der Schulferien? Wer in so einem Fall seine schulpflichtigen Kinder einfach aus der Schule nimmt, um so doch noch vor offiziellem Ferienbeginn sparen zu können, könnte sich verrechnen. clearing