Altenpfleger soll Patienten mit Überdosis getötet haben

Ein Altenpfleger soll in Südhessen einen seiner Patienten mit einer Überdosis Medikamente getötet haben. Der 44-Jährige habe die Tat gestanden und sitze seit Donnerstag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt mit. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Die Behörden prüfen auch, ob der Pfleger für weitere Todesfälle verantwortlich sein könnte.

Der 63 Jahre alte und schwer kranke Rentner war nach Angaben der Behörden vor einer Woche in einem Pflegeheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg gestorben. Aufgrund eines Hinweises habe die Polizei zur Todesursache ermittelt. Eine Obduktion ergab Hinweise darauf, dass dem Mann eine Überdosis Medikamente verabreicht wurde. Bei seiner Festnahme am Mittwoch habe der Pfleger die Tat gestanden.

(dpa)