Altenpfleger tötete Schwerkranken: Motiv weiter unklar

Rund drei Wochen nachdem ein Altenpfleger einen Schwerkranken in einem Pflegeheim in Groß-Umstadt mit einer Überdosis Morphin getötet hat, ist sein Motiv noch immer unklar. Die umfangreichen Zeugenvernehmungen dauerten noch an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt. Unklar sei auch, ob der 44 Jahre alte Deutsche noch andere Menschen umgebracht hat. Bislang seien aber keine weiteren Fälle bekannt.

Der beschuldigte Pfleger hatte bei der Polizei eingeräumt, dem 63 Jahre alten Mann zu viel von dem Schmerzmittel verabreicht und dies auch gewusst zu haben. Er sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Eine andere Pflegekraft hatte die Ermittlungen der Polizei mit einem Hinweis ins Rollen gebracht.

(dpa)