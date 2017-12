Altöl in Kanalisation und Bach gelaufen

Wegen eines undichten Ventils an einem Tankwagen ist in Alsfeld Altöl in die Kanalisation und einen Bach gelaufen. Auf dem Gewässer habe sich ein etwa ein bis zwei Kilometer langer Ölfilm gebildet, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Nach dem Vorfall am Freitag auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Vogelsbergstadt waren demnach unter anderem Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde des Kreises im Einsatz. Dem Regierungspräsidium Gießen zufolge liefen insgesamt 8000 Liter Altöl aus. Mit einer Auffangwanne auf dem Firmengelände hätten nur 3000 Liter aufgefangen werden können. Warum genau das Ventil undicht war, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

(dpa)