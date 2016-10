An Straßenrändern beginnt Rückschnitt von Bäumen

An den hessischen Straßen werden ab diesem Monat wieder Bäume und Sträucher zurückgeschnitten. Dies erhöhe die Verkehrssicherheit, teilte Hessen Mobil in Wiesbaden am Donnerstag mit. So würden die Pflanzen nicht die Sicht auf die Fahrbahn und Schilder versperren. Damit es keine Unfälle mit herabfallenden Ästen gebe, würden auch Totholz und kranke Bäume entfernt. „Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres werden die Mitarbeiter ein besonderes Augenmerk auf das sensible Thema der Gehölzarbeiten legen”, erklärte der Präsident von Hessen Mobil, Burkhard Vieth. Damals war an der Autobahn 66 bei Gelnhausen statt einiger Bäume eine ganze Fläche gerodet worden.

(dpa)