Angeklagte räumen Diebstähle bei Volkswagen ein

Im Prozess um Diebstähle bei Volkswagen haben die drei Angeklagten vor dem Landgericht Kassel ihre Taten eingeräumt. Ein 55 und ein 61 Jahre alter Angeklagter gaben am Mittwoch zu, in zahlreichen Fällen im Jahr 2007 wertvolle Katalysatorabfälle von einem VW-Gelände in Kassel entwendet zu haben. Der 30-jährige Sohn des älteren Angeklagten gestand, Geld aus dem Verkauf des Materials angenommen zu haben. Gleichzeitig erklärten sich die drei bereit, Wiedergutmachung bei VW zu leisten.

Der Konzern bekommt je nach eingehaltenen Zahlungsfristen mindestens 210 000 Euro. Der Schaden für Volkswagen war im Prozess zuletzt auf 350 000 Euro kalkuliert worden. Weil noch nicht alle Vergleiche unterschrieben waren, verzögerte sich der Prozess am Mittwoch zunächst. Ein Abschluss sollte aber noch während der Verhandlung erfolgen und den Weg für Urteile freimachen. Die Vergleiche sind Voraussetzung für mildere Strafen.

