Angeklagter gesteht Sprengung von Fahrkartenautomaten

Ein 40-Jähriger hat gestanden, auf der Suche nach Bargeld mehrere Fahrkartenautomaten gesprengt zu haben. Die Anklage wirft dem Mann vor dem Landgericht Gießen vor, Geräte in Langgöns, Butzbach und Rosbach in die Luft gejagt zu haben. Dabei konnte er zwischen Mai und August 2016 aber nur einmal an die erhoffte Geldkassette gelangen. Laut Anklage erbeutete der Mann rund 3470 Euro - richtete mit den durch Gas verursachten Explosionen aber einen Schaden von insgesamt 141 000 Euro an.

Mit den Taten wollte der 40-Jährige seine Drogensucht finanzieren. Auf die Idee habe ihn ein Arbeitskollege gebracht, der so etwas schon mehrfach getan habe, berichtete der Angeklagte am Montag.

(dpa)