Prozess in Frankfurt: Angeklagter hätte Jugendlichen in Bürgerkrieg geschickt

Ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation „Islamischer Staat” (IS) muss sich seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Dem 28 Jahre alten Deutsch-Türken wird zur Last gelegt, einen 16-Jährigen zum bewaffneten Kampf in den syrischen Bürgerkrieg geschickt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten eine schwere staatsgefährdende Gewalttat zur Last und datiert den Vorwurf auf Herbst 2013. Damals habe der in Frankfurt wohnende Mann dem Jugendlichen ein Flugticket ausgehändigt, mit dem er über die Türkei nach Syrien gelangte. Anfang 2014 wurde der jugendliche IS-Kämpfer erschossen.

Am ersten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte nicht zu dem Vorwurf. Er war erst im März dieses Jahres festgenommen worden, nachdem er auf dem Frankfurter Flughafen Richtung Türkei reisen wollte. In Frankfurt war er zuvor als „Koran-Verteiler” bekannt geworden.

Die Staatsschutzkammer des Landgericht vernahm am ersten Verhandlungstag mehrere Ermittlungsbeamte der Polizei. Die Richter haben sich auf eine umfangreiche Beweisaufnahme eingestellt und dafür bereits Verhandlungstermine bis Ende Juni festgelegt.

(dpa)