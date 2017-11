Angeklagter schweigt zu versuchter Kindesentführung

Vor dem Landgericht Marburg hat ein Prozess wegen versuchter Kindesentführung begonnen. Zu Beginn des Prozesses am Donnerstag schwieg der 34-jährige Angeklagte aus dem nordrhein-westfälischen Hamm zu den Vorwürfen. Laut Anklage hatte der Mann im Oktober 2012 die damals Neunjährige an einem Spielplatz im mittelhessischen Weimar angesprochen, mit einem Klebeband geknebelt und in sein Auto gezerrt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte das Kind sexuell missbrauchen wollte. Das Mädchen konnte sich aber befreien, der Mann floh.

Die Ermittler kamen dem Verdächtigen auf die Spur, nachdem er im vergangenen April ein Mädchen in einem Schwimmbad in Hamm begrapscht haben soll. Auch dieser Fall wird vor dem Landgericht verhandelt.

(dpa)