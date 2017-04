Bundeskanzlerin in Köln: Angela Merkel bei Köln-Frankfurt im Stadion

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Dienstag im Kölner RheinEnergieStadion mit Vertretern der Stiftung des 1. FC Köln getroffen. Sie informierte sich dabei über die Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt. Die Kanzlerin wurde bei ihrem Besuch unter anderem von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und FC-Präsident Werner Spinner begleitet. Danach schaute sich die Regierungschefin die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt an.

„Wir sind schon stolz, dass die Kanzlerin im Stadion ist. Und wir hoffen, sie bringt Glück - für uns”, hatte der Kölner Trainer Peter Stöger zur angekündigten Merkel-Visite geäußert.

Der FC-Hauptsponsor (Rewe) verzichtet zugunsten einer Aktion auf seinen Trikot-Schriftzug. Stattdessen war „Wir zusammen” auf den Shirts der Kölner zu sehen. Die Einlaufkinder waren Flüchtlinge aus Projekten der Initiative, auf Banden und Videowänden wurde für „Wir zusammen” geworben.

(dpa)