Angezündete Ehefrau nach Beziehungsdrama gestorben

Nach dem Beziehungsdrama in einer Flüchtlingsunterkunft in Rüdesheim ist auch die schwer verletzte Ehefrau gestorben. Die 31-Jährige war am Donnerstag von ihrem Mann angezündet worden und starb am Freitagmorgen in einer Klinik, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.

Der 45-Jährige hatte am Donnerstagmorgen seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit Brandbeschleuniger angezündet und war dabei selbst verbrannt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt. Die zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaute Scheune ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang waren zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

(dpa)