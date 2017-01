Flüchtlinge, die in ihr Heimatland zurück müssen, fürchten die Rache der Taliban: Angst vor der Abschiebung nach Afghanistan

Nach der Sammelabschiebung von mehr als 30 Afghanen im Dezember leben viele Flüchtlinge aus dem Land in Furcht vor einer Zwangsrückkehr. Afghanistan, so betonen sie, ist nicht sicher. Sie fürchten die Rache der Taliban.

Für Ramin M. war es ein Schock: Der afghanische Journalist hat 30 Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Sein Asylantrag wurde vor wenigen Tagen abgelehnt. „So ist das jetzt wohl in Deutschland“, sagt er bitter. „Damit habe ich nicht gerechnet.“

Der 28-Jährige, der seit einem Jahr in Deutschland lebt, will Klage gegen den Bescheid einlegen. Am Montag hatte er einen Anwaltstermin – nun kann er nur warten. „Wenn ich eine Chance hätte, bliebe ich nicht einen Tag länger in Deutschland“, versichert er. So viele Menschen in Afghanistan benötigten Hilfe – er würde gerne zum Aufbau seines Landes beitragen. Doch derzeit hat der Journalist aus der Provinzhauptstadt Herat keine Chance in seiner Heimat, wie er sagt. Er habe in einem Dorf für amerikanische Medien Aufnahmen von Taliban gemacht und sei dann von den Islamisten festgenommen worden.

Bild-Zoom Foto: Susann Prautsch (dpa) Knapp 100 Menschen protestierten gestern Abend am Frankfurter Flughafen gegen die neuerliche Abschiebung nach Afghanistan.

„Der Chef sagte, du arbeitest für die Amerikaner, wir werden dich nicht einfach erschießen. Wir schneiden dir jeden Tag einen Finger ab, dann eine Hand und so weiter.“ Jede Nacht habe er Alpträume, in denen sich diese Szenen wiederholten, in denen er das Lachen der Taliban in der „schlimmsten Nacht meines Lebens“ höre, sagt Ramin.

In Furcht um die Familie

Der junge Journalist hatte noch Glück, wie er berichtet. Er habe noch eine SMS an einen Freund schicken können, dessen Vater selbst ein Taliban-Chef ist. Und der verhandelte seine Freilassung, wie er berichtet. Doch als auch in Herat Taliban auftauchten und nach ihm suchten, habe ihm sein Vater geraten, er müsse Afghanistan jetzt verlassen. „Ich habe Angst um meine Familie“, erzählt Ramin. „Ich habe alles gelöscht, was ich auf Facebook oder in meinem Blog geschrieben habe. Das muss ich machen, sonst hat meine Familie Probleme.“

Ramin, der über die Balkanroute nach Deutschland gelangte und jetzt in Hofheim im Taunus lebt, hat drei Monate lang auf den Bescheid über die Anerkennung als Flüchtling gewartet. Der Entscheider beim Bundesamt für Asyl und Migration glaubte seinem Bericht nicht. Er meinte, ein gut ausgebildeter junger Mann wie er könne doch auch in anderen Provinzen Afghanistans arbeiten, wenn die Lage in Herat zu gefährlich für ihn sei. „Was muss ich erzählen, damit man mir glaubt?“ fragt er verzweifelt. „Mich kennen so viele Leute, da habe ich auch anderswo in Afghanistan keine Chance.“

Der junge Afghane, der schon gut Deutsch spricht und derzeit ein Praktikum für Sozialarbeit macht, sieht sich als Mitglied der jungen Generation von Afghanen, die bis zum Sturz der Taliban „wie in einem dunklen Zimmer ohne Fenster und Türen“ gelebt hätten. Doch sie waren jung genug, um Bildungschancen zu nutzen und zu sehen, dass es noch ein anderes Leben gibt.

„Keine Zukunft“

„Ich kann nicht schweigen. Wenn ich etwas sehe, das nicht gut ist, dann sage ich das“, betont Ramin. Aber so lange in vielen Orten Afghanistans die Taliban und die Mullahs das Sagen hätten, gebe es keine Zukunft: „In meiner Klasse an der Universität waren wir 40 junge Männer. Vier meiner Freunde sind tot, getötet bei Anschlägen. Vielleicht fünf leben noch in Afghanistan, alle anderen sind weg. In Indien, Dubai, Pakistan, Europa – alle sind weg.“

Hayatullah O. hingegen wollte in seinem Land die alten und zunehmend gebrechlichen Eltern nicht „im Stich lassen“, wie er sagt. Der 41-jährige Bauer glaubte, das Richtige zu tun, als er Nato-Soldaten über die Minen informierte, die Taliban-Kämpfer in seinem Dorf in der Provinz Helmand in Afghanistan legten. Doch als die Soldaten abzogen, habe die Rache der Taliban gedroht, erzählt er. „Ein Nachbar sagte, sie wollten mich töten“, sagt er. Der Druck habe zugenommen, zwei seiner Kinder seien entführt und nur nach Vermittlung von Dorfältesten wieder freigekommen.

Immer Krieg

„Seit ich denken kann, war immer Krieg, und nie habe ich gesagt, ich gehe nach Deutschland“, sagt der untersetzte Mann mit dem schütteren schwarzgrauen Haar und müdem Blick. „Ich hatte kein Versteck mehr. Die Taliban kriegen immer heraus, wo du bist.“

Hayatullah O., der noch immer Angst hat, seinen vollen Namen zu nennen, verließ seine Heimat – mit seiner Frau und den sieben Kindern. Nach der Flucht über die Türkei und Griechenland kam er im vergangenen Februar nach Hofheim – in Frankfurt lebt schon seit vielen Jahren einer seiner Brüder.

Die neunköpfige Familie lebt seit einem Monat in Angst vor Abschiebung. Denn ihr Asylantrag wurde abgelehnt. „Das war für mich, als müsste ich sterben“, sagt der Afghane über den Tag, als er vom Ergebnis seiner Anhörung erfuhr. Die ganze Familie sei am Boden zerstört gewesen.

Für Gundula Grebner, die bei der Flüchtlingsberatung des Caritasverbands Main-Taunus die Familie betreut, ist im Fall von Hayatullah O. und seiner Anhörung viel schief gelaufen. „Bei der Familie handelt es sich um Analphabeten, die sind ganz klar benachteiligt“, sagt sie. „Sie können zeitliche Zusammenhänge nicht herstellen.“

Sie habe das Protokoll der Anhörung gelesen, sagt Grebner – viele Fragen seien „nicht optimal beantwortet“ worden. Zudem habe der Dolmetscher selbst nur schlecht deutsch gesprochen. „Der Anhörer hat den Sachverhalt nicht wirklich aufgeklärt“, sagt Grebner bestimmt. „So wurde für eine Familie, die eine sehr klare Fluchtursache hat, am Ende die Ablehnung begründet.“

Nach einer ersten Sammelabschiebung nach Afghanistan im Dezember fürchtet auch Familie O., sie könnte zur Rückkehr nach Afghanistan gezwungen werden. Zusammen mit Exil-Afghanen, anderen Flüchtlingen und Einwohnern der Kleinstadt unweit von Frankfurt zog Hayatullah O. kürzlich auf einer Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan im Schneeschauer durch die von Fachwerkhäusern gesäumten Straßen Hofheims. Kinder hielten selbstgemalte Schilder hoch mit Aufschriften wie „Afghanistan ist nicht sicher“ und „Ich habe Angst vor Afghanistan.“

Kein sicheres Land

„Afghanistan ist kein sicheres Land“, sagt auch Barbara Helfrich, Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Hessen. Der Verband hat sich Anfang Januar in einem Offenen Brief an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) gewandt und appelliert, alle Sammel- und Einzelabschiebungen aus Hessen auszusetzen.

„Nach ihrer Rückkehr nach Afghanistan sind alle Abgeschobenen von Gewalt und schlimmstenfalls von Tod bedroht“, heißt es darin. Es sei unverantwortlich, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. „Abschiebungen nach Afghanistan sind bar jeder Verantwortung“, heißt es auch in einer Stellungnahme von Pro Asyl. Mit 1600 toten und mehr als 3500 verletzten Zivilisten sei das erste Halbjahr 2016 eines der blutigsten seit 2009 gewesen. Auch die Zahl der Binnenflüchtlinge habe mit mehr als einer halben Million Menschen Rekordniveau erreicht.

Nach Angaben von Pro Asyl werden zwar trotz der restriktiven Praxis mehr als 50 Prozent der Afghanen anerkannt, die in Deutschland einen Asylantrag stellen. „Ein Großteil der Abgelehnten wurde zu Unrecht abgelehnt“, betont zugleich die Organisation.

Warten bis es sicher ist

„Für mich ist Abschiebung in dieser Lage Mord“, sagt Pakiza O. leise, die für ihren Onkel Hayatullah O. übersetzt. Die 19-jährige Abiturientin ist in Deutschland geboren und kennt Afghanistan nur von Familienbesuchen in den Jahren, in denen das Reisen halbwegs sicher war. „Man kann doch einfach darauf warten, dass es keine Taliban mehr gibt und es sicher ist“, sagt die ernste junge Frau. „Ich kann mir gut vorstellen, dass viele afghanische Flüchtlinge dann freiwillig gehen.“

Wenn afghanische Flüchtlinge in ihre Heimat abgeschoben würden, dann sei das „ein Spiel mit unserem Leben“, sagt Ramin. Er beklagt, dass die Opfer von Terroranschlägen in Ländern wie Afghanistan in westlichen Medien ein Randthema seien – solange es keine europäischen oder amerikanischen Todesopfer gebe. „Unser Blut ist auch rot“, betont er. „Auch wir sind Menschen.“