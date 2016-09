Anklage fordert Bewährungsstrafe für Staatsanwalt

Ein mittlerweile vom Dienst suspendierter Staatsanwalt soll nach einer Reihe von Straftaten zu einer Bewährungsstrafe von 13 Monaten verurteilt werden. Dies forderte am Mittwoch der Anklagevertreter im Prozess gegen den 38-jährigen vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Verteidigung sprach sich für eine mildere Strafe aus. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte sich der damalige Kollege eines Amtsmissbrauchs, Körperverletzung und Beleidigung sowie Missbrauch von Notrufeinrichtungen und falsche Anschuldigung strafbar gemacht.

Der Angeklagte hatte den Vorwürfen zufolge unter anderem in einer Privatangelegenheit einen Schriftsatz mit dem Behördenbriefkopf verschickt. Darüber hinaus ließ er nach einem Streit mit Diskotheken-Türstehern ohne Not die Polizei antreten und schlug laut Staatsanwaltschaft bei einer Verkehrskontrolle einem Beamten in das Gesicht. Später habe er die Beamten auch noch wegen Körperverletzung im Amt angezeigt.

Sollte eine 13-monatige Bewährungsstrafe herauskommen, müsste der seit einem knappen Jahr vom Dienst suspendierte Staatsanwalt aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden. Das Gericht will am kommenden Montag das Urteil verkünden.

(dpa)