Anklage gegen Arzt wegen Betrugs von rund 3000 Patienten

Kriminalität Razzien bei Sicherheitsfirmen: Schlag gegen Schwarzarbeit

Frankfurt. Die Handschellen klicken im Morgengrauen. Der Zoll nimmt zwei Männer fest, die für Schwarzarbeit in großem Stil verantwortlich sein sollen. Es geht um ein ganzes Firmengeflecht – Räume in mehreren Ländern werden durchsucht, auch in Hessen. mehr