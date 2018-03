Anstieg bei Stiftungsgründungen in Hessen

In Hessen sind im vergangenen Jahr 73 neue Stiftungen gegründet worden - 13 mehr als im Jahr davor. Damit zähle das Bundesland aktuell insgesamt 2029 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts, teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag mit. Im Ländervergleich liegt Hessen mit einer Stiftungsdichte von rund 33 Stiftungen pro 100 000 Einwohner auf Rang 3. Nur die Stadtstaaten Hamburg und Bremen schneiden demnach besser ab. Im Bundesschnitt kommen auf 100 000 Einwohner 27 Stiftungen. Den stärksten Stiftungswachs verzeichnete das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 123 Neugründungen.

Zu den Großstädten mit den meisten Stiftungen zählt die Bankenmetropole Frankfurt am Main, in der der Verband 79 Stiftungen pro 100 000 Einwohner zählt. Hier wurde im Jahr 2017 unter anderem die Lang-Mai-Stiftung Kleingarten-Stiftung ins Leben gerufen, die das Kleingartenwesen in Frankfurt und der Region erhalten, fördern und unterstützen will. Insgesamt gibt es in Deutschland 22 274 Stiftungen.

(dpa)