Anteil der Hochgebildeten: Hessen auf Platz drei

Hessen hatte im vergangenen Jahr den drittgrößten Anteil an Hochgebildeten in Deutschland. Fast ein Drittel (32 Prozent) der 25 bis 64 Jahre alten Menschen im Bundesland verfügte über einen höheren Bildungsgrad, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag berichtete. Nur in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin hätten relativ gesehen mehr Menschen einen entsprechenden akademischen Abschluss oder eine abgeschlossene Meister-, Techniker- und Fachschulausbildungen.

Bundesweit liege der Durchschnittswert in diesem Bereich bei 29 Prozent. Dieser sei um sieben Prozent unter dem Durchschnitt aller Länder innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Daten stammen aus der Publikation „Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich”, einer Ergänzung zu der OECD-Veröffentlichung „Education at a Glance”. Über einen mittleren Bildungsstand verfügten demnach 53 Prozent der hessischen Bevölkerung. Das seien fünf Prozent weniger als im Bund, jedoch neun Prozent mehr als im OECD-Durchschnitt. Der Anteil der Geringqualifizierten sei mit 15 Prozent weit unter dem OECD-Wert, aber zwei Prozentpunkte über dem Durchschnittswert für Deutschland.

Der Bericht des Amtes enthält auch Daten zu den Fragen, wer in Hessen am sogenannten lebenslangen Lernen teilnimmt, wie der Bildungsgrad den Beschäftigungsstatus beeinflusst, die Klassengröße oder wie viele Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen.

(dpa)