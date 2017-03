Scharf gestellt: Antennenfernsehen heute Nacht auf HD-Qualität umgeschaltet

Seit Mitternacht ist Schluss mit DVB-T. Fernsehempfang per Antenne ist aber auch weiterhin möglich – sogar in HD-Qualität. Monatelang wurde hinter den Kulissen des Hessischen Rundfunks auf diesen Tag hingearbeitet.

Im Zentrum einer der größten Umschaltaktionen der deutschen Fernsehgeschichte stehen fünf schwarze Schränke. Voll gepackt mit Netzwerk-Technik und Software. Auf dem Boden des klimatisierten Server-Raums, irgendwo im weiten Labyrint des Hessischen-Rundfunk-Gebäudes, liegen meterweise Kabel. Man sieht überall Steckverbindungen, Bildschirme, Laptops, blinkende Lämpchen. Von hier aus fließen die Daten für den Fernsehempfang an die Außenstationen im Land, die die Signale an die Empfänger nach Hause senden.

Monatelang haben Techniker, Ingenieure sowie Frequenzmanager und Projektleiter Stefan Vothknecht vom Hessischen Rundfunk (HR) auf diese Nacht von Dienstag auf Mittwoch hingearbeitet. Verhandelt und geprobt, getestet und durchgespielt, so dass am Ende das Signal hoffentlich stabil ist. Nervös sei er deswegen nicht, sagt Vothknecht.

Zug um Zug

Die neuen DVB-T2 HD und freenet TV Signale der öffentlich-rechtlichen und privaten Programmveranstalter wurden Zug um Zug eingeschaltet. Wer ein entsprechendes Empfangsgerät hat, der sieht Full-HD-Bilder dann auch über Antenne. Bis etwa 12 Uhr am heutigen Mittwoch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 3,4 Millionen Leute betrifft die Umstellung auf ein schärferes Bild über Antenne deutschlandweit, rund 100 000 in Hessen, das sind etwa fünf Prozent aller Haushalte. Zunächst waren heute Nacht das Rhein-Main-Gebiet, Süd- und Mittelhessen dran. Im November folgen die Regionen Nord- und Osthessen. Um alle Programme zu sehen, müssen alle Haushalte mit DVB-T2-HD-Empfang heute ab 12 Uhr einen Sendersuchlauf am neuen Empfangsgerät starten.

Nach dieser Umstellung können rund 40 Programme empfangen werden, darunter die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren jeweiligen dritten Programmen sowie Privatsender. Alle über DVB-T2 HD empfangbaren Programme der öffentlich-rechtlichen Sender stehen kostenfrei und unverschlüsselt zur Verfügung. Das Gros der HD-Programme privater Sender ist ausschließlich im Programmpaket von freenet.tv gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro empfangbar.

Umfrage: Kritik an Kosten

In Hessen wird dieses Paket im Rhein-Main-Gebiet und Teilen von Südhessen sowie von November 2017 an auch in Kassel verfügbar sein. Nach Branchenangaben ist die Umstellung zum einen eine Reaktion auf eine Frequenzreduzierung durch den Staat, zum anderen entspricht sie den Zuschauerwünschen nach Übertragungen in höherer HD-Qualität. Doch nicht allen Kunden schmeckte im Vorfeld das neue Angebot. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov kürzlich veröffentlichte.

Dass für die Privatkanäle mit der Umstellung auf DVB-T2 künftig 69 Euro im Jahr anfallen, finden 23 Prozent der Befragten „schlecht“, 41 Prozent sogar „sehr schlecht“. 14 Prozent gaben an, es sei ihnen egal. Trotzdem hat in den vergangenen Wochen der Verkauf der Empfangsgeräte spürbar angezogen. Viele Geräte sind laut Händlern kurzzeitig ausverkauft gewesen. Auch beim Hessischen Rundfunk spürte man, dass der Stichtag näher rückte. Zuletzt riefen rund 300 Zuschauer pro Tag bei der Hotline an, um sich zu informieren.

Eine Technik-Hotline des Hessischen Rundfunks ist geschaltet. Unter (0 69) 6 67 77 88 55 gibt es montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 21 Uhr Beratung zum Thema.