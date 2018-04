Anträge ausländischer Pflegeabschlüsse auf Rekordhoch

Hessenweit haben im vergangenen Jahr 1531 Menschen einen Antrag zur Anerkennung ihres im Ausland erworbenen Pflegeabschlusses in Deutschland gestellt. Damit zählte das zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt nach eigenen Angaben vom Mittwoch so viele Anträge wie noch niemals zuvor. Rund 60 Prozent der Anfragen kamen von Pflegefachkräften aus Serbien und Bosnien-Herzegowina, gefolgt von Rumänien (9 Prozent) und den Philippinen (4 Prozent).

Im Jahr 2016 wollten in Hessen 1328 Menschen ihren Abschluss anerkennen lassen, vier Jahre zuvor waren es nur 605. Die Zahl der Anträge hat sich damit seit 2012 mehr als verdoppelt. Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid rechnet mit einer weiteren Zunahme, da der Bedarf an Kranken- oder Altenpflegern nicht mehr allein durch in Deutschland ausgebildete Menschen gedeckt werden könne.

(dpa)