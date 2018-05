Anwohner ertappt Diebe: Ein Täter schwer verletzt

Ein Anwohner hat in der Nacht zum Freitag drei Diebe auf frischer Tat ertappt. Es sei zu einem Gerangel gekommen, bei dem einer der mutmaßlichen Täter mit einer Machete schwer verletzt worden sei, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und am Arm operiert. Eine 18-jährige Frau und ein 21 Jahre alter Mann wurden in Untersuchungshaft gebracht. Die Drei hatten im Stadtteil Hüttenfeld bereits Wertsachen aus mehreren Autos gestohlen, als sie von dem Anwohner auf der Straße überrascht wurden.

(dpa)