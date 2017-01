Inflationsrate in Hessen: Anziehende Mieten lassen Verbraucherpreise 2016 steigen

Vor allem wegen gestiegener Wohnungsmieten sind die Verbraucherpreise in Hessen 2016 nach oben geklettert. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Inflationsrate durchschnittlich um 0,4 Prozent im Jahresvergleich. Die Wohnungsmieten, die einen großen Einfluss auf die Verbraucherpreise haben, wuchsen 2016 um 1,8 Prozent. Die gesamte Jahresteuerungsrate sei damit seit 2012 erstmalig wieder nach oben gegangen, erklärten die Statistiker. 2015 hatte die durchschnittliche Inflationsrate bei 0,2 Prozent gelegen. Im Dezember 2016 stiegen die Verbraucherpreise in Hessen um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das war nach Angaben des Landesamtes die höchste Inflationsrate seit vier Jahren.

(dpa)