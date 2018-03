Apfelmus auf der Autobahn führt zu Stau

Zahlreiche Apfelmusgläser sind bei einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen auf der Autobahn 45 von Gießen nach Hanau zerbrochen. Die klebrige Ladung verteilte sich am Dienstagmorgen zwischen Wölfersheim und Florstadt auf der Fahrbahn. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Autobahn zeitweilig in Richtung Hanau ganz gesperrt werden, wie die Polizei in Gießen berichtete. Es kam zu einem Stau. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

(dpa)