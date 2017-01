Fertigstellung Ende 2017: Arbeit auf Hochtouren: Tempo für die neue Altstadt

Das Baugerüst neben dem Kaiserdom versperrt noch die Sicht auf das Fachwerk der «Goldenen Waage». Dem Blick vom Römer auf den dunkelroten «Markt 40» steht nur noch der Bauzaun im Weg. Keine Frage: In der Frankfurter Altstadt geht es voran. Bis zu 200 Beschäftigte von 65 Firmen arbeiten derzeit auf dem Fußballfeld großen Areal im Herzen der fünftgrößten deutschen Stadt. Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der DomRömer GmbH, die das Projekt koordiniert, drückt aufs Tempo. Bis Ende des Jahres sollen die 35 Häuser fertig sein - 15 Rekonstruktionen und 20 Neubauten.

Bilderstrecke Frankfurts Altstadt in neuem Glanz - Wir zeigen Alt und Neu

Schon jetzt deutlich zu erkennen: Die Altstadt wird bunt - und viele Häuser sind einzigartig. Anfang 2018 und damit sechs Jahre nach der Grundsteinlegung soll endlich wieder Leben in das Viertel einziehen, auf dem einst einer der größten mittelalterlichen Komplexe Deutschlands stand. Bei einem Bombenangriff war das historische Fachwerk-Viertel 1944 zerstört worden.

«Hier entsteht die neue Mitte Frankfurts», steht auf dem Schild zum Baustelleneingang. Ein Blick auf die fertige Fachwerk-Fassade des barocken «Rebstock-Hofs» lässt sich dort bereits erhaschen. Mit dem St. Katharinen- und Weißfrauenstift zieht eine der ältesten Stiftungen der Bürgerstadt ein. Der Bau des Innenhofs, der von fünf unterschiedlich gestalteten Häusern umrahmt wird, ist auch schon weit fortgeschritten. Der angrenzende Gang mit drei Torbögen aus verschiedenen Epochen steht im Rohbau: Nachbauten von Gotik, Renaissance und Barock eng beieinander in einer Flucht.

Bis zu 500 Jahre altes Eichenholz wurde in der neuen Altstadt verbaut, einige der Balken gar aus französischen Weinpressen geholt, wie Guntersdorf erzählt. Zu den insgesamt rund 70 historischen Spolien, originale Gebäudeteile der früheren Altstadt, gehört der «Schobbepetzer» (Apfelweintrinker) an der Ecke des Hauses Braubachstraße 23/Neugasse. Der Eckstein des Mannes, dem die Nase fehlt und der einen Bembel in der Hand hält, stammt aus der Zeit von 1940 und wirbt für das Frankfurter Nationalgetränk.

Bilderstrecke Frankfurter Altstadt: Blick in das Haus "Goldene Waage"

In das Haus ziehen allerdings weder eine Apfelweinkneipe noch eine historische Bembel-Sammlung ein, für die Guntersdorf noch einen Platz sucht, sondern Wohnungen und zwei Läden. «Wir machen gerade eine Hitliste, welches Geschäft wohin passt», berichtet Guntersdorf. Der Nutzungsmix für die rund 30 Geschäfte soll bis Herbst stehen.

Vorrang habe aber zunächst die Entscheidung für die große Gastronomie: Geplant sind ein gut-bürgerliches Restaurant am Hühnermarkt mit dem Stoltzebrunnen. In der «Goldenen Waage» soll im Erdgeschoss eine Konditorei mit Blick auf den Kaiserdom einziehen. Die insgesamt rund 80 Wohnungen sind - bis auf eine - längst verkauft zu Quadratmeterpreisen zwischen 4800 und 7000 Euro.

Virtueller Rundgang So wird die Altstadt im Jahr 2018 aussehen Ab sofort kann man sich durch die neue Altstadt bewegen – zumindest virtuell. Ein neuer Film zeigt, wie das Quartier nach der Fertigstellung im Jahr 2018 aussehen wird. Und mit dem Smartphone bekommt man einen Eindruck, wie es wirkt, wenn man mitten zwischen den rekonstruierten Häusern steht. clearing

Neben Wohnen, Geschäften und Gastronomie werden auch Geschichte und Kultur in der neuen Altstadt groß geschrieben: Das historische Museum bekommt einige Räume in der «Goldenen Waage», der Frankfurter Freiheits- und Mundartdicher Friedrich Stoltze (1816-1891) auch zwei. Damit kehrt er in die direkte Nähe seines Geburtshauses zurück. Das Museum entsteht aber größtenteils in einem Treppenhaus, einem Nebengebäude der «Goldenen Waage» und soll - passend zum Titel der von Stoltze einst herausgegebenen Zeitschrift - wie eine Laterne wirken. Die Rekonstruktion des Hauses von Goethes Tante Melber und das Nachbarhaus werden zusammen das Struwwelpeter- und Kinderbuch-Museum beherbergen.

Beeindruckend beim Rundgang über die Baustelle sind die vielen nachgebildeten Details, vor allem in der besonders aufwendigen Rekonstruktion des Prunkstücks «Goldene Waage». Sie war bis zum Zweiten Weltkrieg eines der Vorzeigehäuser der Renaissance. Altbauspezialisten aus dem nordrhein-westfälischen Lemgo haben das Eichenfachwerk wieder erstehen lassen; auch Bildhauerarbeiten in Form von Löwenköpfen wurden eingebaut. Auf dem Dach sollen sogar eine einst beliebte Laube und ein Kristall-Edelsteinbrunnen wieder zum Leben erweckt werden.

Gesamtkosten steigen, Probleme mit Architekten Frankfurter Altstadt wird Millionengrab Der Wiederaufbau der Altstadt zwischen Dom und Römerberg wird nach aktuellem Stand rund 196 Millionen Euro kosten und damit etwa zehn Millionen Euro mehr als zuletzt vermutet. Außerdem werden nicht alle Häuser wie geplant im Frühjahr 2018 fertig. clearing

Knapp 200 Millionen Euro soll das gesamte Projekt - samt Stadthaus - jetzt kosten. Zuvor war lange von 186 Millionen die Rede. «Wenn alles gut läuft, bleibt die Stadt für die Altstadt aber unter 100 Millionen», sagt Guntersdorf. Mit dem Umbau der U-Bahn-Haltestelle, Infrastruktur und Stadthaus seien es ungefähr 30 Millionen Euro mehr.

Am «Markt 40» - aus dem «Haus zu den drei Römern» - blicken einige Bewohner künftig direkt auf den Römer. Im Erdgeschoss soll ein Bistro einziehen. Das Haus ist eins von zwei, deren Architektur noch einmal grundlegend überarbeitet wurden, wie Guntersdorf sagt. Das andere am «Markt 7» («Weißer Bock») steht an der Südseite des Krönungswegs.

Im Zeitplan hinterher hinkt vor allem das historisch «Rote Haus» am «Markt 17», das einzige, dessen Rohbau noch nicht fertig ist. Mit dem neuen Architekten werde dieser aber voraussichtlich auch in drei Monaten stehen, ist Guntersdorf überzeugt. Es fehle aber noch die grundsätzliche Entscheidung, ob Sichtfachwerk oder verputztes Fachwerk - wie am Stichtag für die Rekonstruktion der Altstadt 1944. Am «Roten Haus» reichten die Metzger den frisch gekrönten Kaisern auf ihrem Weg zum Römer einen Umtrunk im silbernen Pokal.