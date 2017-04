Arbeitsagentur: Praktikumsplätze für Flüchtlinge knapp

Im Sommer werden nach Einschätzung der Arbeitsagentur in Hessen Praktikumsplätze für Flüchtlinge knapp. Das liege an der rasant steigenden Zahl von jungen Menschen, die erfolgreich erste Sprach- und Integrationskurse besucht haben, erklärte der Chef der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, am Freitag in Frankfurt. Im Sommer vergangenen Jahres habe man für 200 bis 300 Menschen leicht Plätze gefunden. Nun erreichten aber 2000 bis 3000 diese Stufe.

Martin rechnet mit einer langsamen Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Letztlich werden nach seiner Einschätzung rund 43 000 überwiegend junge Flüchtlinge nach Arbeit suchen, nur ein Bruchteil der zunächst registrierten 122 000 Zuwanderer aus den Jahren 2014 bis 2016. Innerhalb von fünf Jahren werde davon nach seiner Einschätzung erst rund die Hälfte eine Beschäftigung gefunden habe. Für die zweite Hälfte brauche man dann noch einmal sehr viel mehr Zeit.

Helfertätigkeiten sollten dabei möglichst vermieden werden, um langfristige Perspektiven zu sichern, sagte Martin. Dabei können nach den bisherigen Erfahrungen nur rund acht Prozent eine akademische oder berufliche Ausbildung vorweisen. Zwei Drittel brächten keine berufliche Ausbildung mit und bei den Übrigen sei der Status noch ungeklärt.

Aktuell beziffert die Agentur die Zahl der prinzipiell arbeitsuchenden Flüchtlinge in Hessen auf gut 30 000, von denen im März knapp 12 800 als Arbeitslose tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen. Die Zahl derjenigen, die einen Job gefunden haben, könne man nur sehr grob schätzen, weil dies von der Sozialversicherung nicht erfasst werde, sagte Martin. Er gehe davon aus, dass pro Jahr rund 4000 Flüchtlinge eine Stelle finden.

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände, Dirk Pollert, verglich die Integrationsaufgabe mit einem Marathonlauf. „Bei einer Strecke von 43 Kilometern sind wir also gerade mal bei Kilometer 8 angelangt.” Bei den Mitgliedsunternehmen der Verbände wolle er um jedes Praktikum werben.

Allerdings erschweren auch zunehmende Terrorängste die berufliche Integration, wie Adil Amrar, pädagogischer Mitarbeiter des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Zurückhaltung sei vor allem seit dem Terror-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt spürbar, wenn es um die Vermittlung etwa von Syrern oder Afghanen gehe. „Im Gespräch mit der Personalabteilung und dem Firmenchef kam sofort die Frage auf, ob ich garantieren kann, dass die „nichts machen””, schilderte er einen Fall.

Hinzu kommen die ungewissen Aussichten bei der Anerkennung von Asylanträgen gerade bei Afghanen. „Syrer und Afghanen haben oft nur eine Arbeitsgenehmigung für sechs bis acht Monate”, sagte Amrar. Das erschwere Unternehmen die Planung. Besser sehe es beispielsweise für eritreische Flüchtlinge aus: „Die haben in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitsgenehmigung für drei Jahre.”

Positive Beispiele aus der Wirtschaft lieferten Konzerne wie Siemens und Fraport, aber auch kleine Start-Ups. Das Gießener Computerunternehmen Codedoor bringt nach Angaben seines Gründers Karan Dehgani bundesweit 230 Geflüchteten das Programmieren bei, eine auf dem Markt gefragte Fähigkeit. Stolz ist er dabei auf eine ungewöhnlich hohe Frauenquote zwischen 20 und 30 Prozent der Teilnehmer.

Nur für Geschäftskunden arbeitet die Frankfurter Schneiderwerkstatt „Stitch by Stitch”, die fünf geflüchtete Schneiderinnen fest angestellt hat. Schnell habe sich in der gemeinsamen Arbeit gezeigt, dass man zu Beginn auf allzu hohe Sprachanforderungen verzichten könne, berichtete die Gründerin Nicole von Alvensleben. „Der beste Weg, eine Sprache zu lernen, ist die gemeinsame Arbeit.”

Weil aus dem Kreis ihrer Angestellten selbst der Wunsch nach Zertifikaten kam, hätten zwei der Schneiderinnen, die ihr Handwerk traditionell in der Familie erlernt hatten, inzwischen eine formelle Ausbildung begonnen. Das mitgebrachte Potenzial der Schneiderinnen mache eine stark nachgefragte Produktion von Kleinserien „Made in Germany” wieder möglich.

