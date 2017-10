Bei einem Sturz aus fast vier Metern Höhe sind am Mittwoch in Frankfurt zwei Arbeiter verletzt worden. Die beiden 30 und 51 Jahre alten Männer waren auf einer Arbeitsbühne, die kippte, wie die Polizei mitteilte. Die Aufsichtsbehörde für Arbeitsschutz sei nun in die Ermittlungen eingebunden.

(dpa)