Luftverkehr: Arbeitsgemeinschaft der Fluglärmkommissionen fordert mehr aktiven Fluglärmschutz

13.06.2018

Schützt das Fluglärmschutzgesetz wirklich vor Fluglärm? Im Herbst steht die Überarbeitung des Gesetzes in Berlin an. Die Arbeitsgemeinschaft der Fluglärmkommissionen (ADF) macht deshalb nun Druck: In dem Gesetz müsse dringend mehr aktiver Lärmschutz verankert werden.