Architekturwettbewerb für Deutsche-Bank-Areal entschieden

Den Architekturwettbewerb für die vier Hochhäuser auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-Areal in der Frankfurter Innenstadt hat das Büro UNStudio aus Amsterdam gewonnen. Die Niederländer setzten sich gegen zehn Bewerber durch, wie die Entwicklungsgesellschaft Groß&Partner am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Entwurf habe die achtköpfige Jury vor allem mit der „Vielfalt der attraktiven Kubatur, der Ensemblewirkung der vier Türme sowie der räumlichen Qualität” überzeugt. Dies zeige sich auch in der Integration der denkmalgeschützten Gebäude.

(dpa)