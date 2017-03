Bericht des Paritätischen Gesamtverbands: Armut steigt: Nord- und Mittelhessen besonders betroffen

Die Armut ist in Hessen auf einen Höchststand gestiegen, besonders betroffen sind der Norden und die Mitte. „Auch in Hessen wächst die Armut stetig und ungebremst weiter”, teilte der Paritätische am Donnerstag in Frankfurt mit. Dabei stützt er sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2015. Im Vergleich der Bundesländer rangiere Hessen zwar weiterhin auf Platz 3. Dies sei jedoch maßgeblich der vergleichsweise niedrigen Armutsgefährdung im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen zu verdanken.

„Alarmierend ist, dass die Armut gerade in den Regionen besonders stark gestiegen ist, in denen sie ohnehin schon sehr hoch war”, sagte der Landesgeschäftsführer des Wohlfahrtsverbands, Günter Woltering. „Mittel- und Nordhessen werden immer mehr abgehängt.” Armutsgefährdet sind den Statistikern zufolge Menschen mit einem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. Die Quote lag in Hessen 2015 bei 14,4 Prozent (bundesweit: 15,7). 2014 waren es noch 13,8 Prozent. (dpa)