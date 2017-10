Armutsgefahr in Großstädten: Frankfurt im Mittelfeld

Mit Blick auf das Armutsrisiko in deutschen Großstädten nimmt Frankfurt am Main einen mittleren Platz ein. Der Anteil der von Armut bedrohten Menschen lag dort im vergangenen Jahr bei 16,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Demnach liegt das Armutsrisiko in Hessens größer Stadt über dem Durchschnitt des Bundeslandes von 15,1 Prozent.

Als armutsgefährdet gilt nach dieser Statistik, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens im Bundesdurchschnitt zur Verfügung hat. Wie im Bundesland Hessen, so ist auch in Frankfurt am Main das Armutsrisiko in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Noch 2006 bezifferten die Statistiker den Anteil armutsgefährdeter Menschen mit 13,6 Prozent. Hessenweit lag der Wert bei 12 Prozent.

Bei der Armutsgefährdung haben sich Ost- und Westdeutschland in den vergangenen Jahren etwas angenähert. So ging der Anteil der von Armut bedrohten Menschen in Ostdeutschland binnen zehn Jahren von 19,2 Prozent auf 18,4 Prozent im vergangenen Jahr zurück. Darauf hatte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann unter Berufung auf Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern aufmerksam gemacht. In Westdeutschland ohne Berlin stieg die Quote von 12,7 auf 15 Prozent.

Der dpa sagte Zimmermann anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, es sei für die Bundesregierung blamabel, „dass die Armutsgefährdung in ganz Deutschland zunimmt und sich der Westen dem niedrigen Ostniveau angleicht”. Der Anteil, der von Armut bedrohten Menschen, stieg in der gesamten Republik zwischen 2006 und 2016 von 14 auf 15,7 Prozent an.

(dpa)