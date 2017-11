Arzt wegen Abrechnungsbetrügereien vor Gericht

Gewerbsmäßiger Betrug mit falschen Abrechnungen wird von heute an vor dem Landgericht Frankfurt einem Arzt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll der 68 Jahre alte Mediziner zwischen 2010 und 2013 in 13 Fällen Sammelabrechnungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingereicht haben, die nicht vollständig durch tatsächliche Behandlungen gedeckt waren. Von den insgesamt 655 000 Euro, die ihm in diesem Zeitraum erstattet wurden, sind nach Auffassung der Anklage 291 000 Euro zu Unrecht ausgezahlt worden. Die Wirtschaftsstrafkammer steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit sechs Fortsetzungsterminen bis Mitte Januar.

(dpa)