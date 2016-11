Asylkonvent: Vorstellung gelungener Integration

Mit Beispielen gelungener Integration beschäftigen sich die Teilnehmer des hessischen Asylkonvents bei ihrem insgesamt fünften Zusammentreffen in Wiesbaden. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Sicherheit, wie die Staatskanzlei berichtete. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will die Ergebnisse gemeinsam mit Umwelt- und Verbraucherministerin Priska Hinz (Grüne) in einer Pressekonferenz vorstellen. Zuletzt hatten sich die Teilnehmer des Konvents aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Anfang Juli getroffen. Sie arbeiten an der Aufgabe, wie sich Flüchtlinge mit Bleibeperspektive gut in die Gesellschaft einfügen können.

(dpa)