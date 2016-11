So klappt die Integration: Asylkonvent mit Flüchtlingen

In der fünften Runde des hessischen Asylkonvents waren erstmals Flüchtlinge zu Gast bei dem Gremium, das aus mehr als 50 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kirchen und Gesellschaft besteht. „Endlich“, wie die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Janine Wissler, meinte. Aber auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, es sei gut, „dass wir jetzt nicht mehr nur über diese Menschen reden, sondern mit ihnen“. Dazu waren mehrere Flüchtlinge geladen, die über ihre bisherigen Erfahrungen und Ziele berichteten (siehe weitere Texte).

Mit weiteren 24 000 Flüchtlingen rechnet die Landesregierung laut Bouffier im laufenden Jahr, 75 000 sind im vergangenen Jahr nach Hessen gekommen und auch geblieben. Nachdem die erste Unterbringung gelöst sei, liege der Schwerpunkt nun auf der „gelingenden Integration“, so der Ministerpräsident. Dabei sei das Lernen der deutschen Sprache ein zentraler Punkt, weiterhin die Eingliederung in den Arbeitsmarkt und das Thema Sicherheit – „in beide Richtungen“.

Für diese und weitere Bereiche gibt es innerhalb des Konvents Arbeitsgruppen, die die Detailarbeit leisten, bevor im März die nächste große Runde zusammentreten soll. Dann mit den Themen Ehrenamt und Gesundheit, wie Bouffier ankündigte.

Die auch für den Wohnungsbau zuständige Ministerin Priska Hinz vom Koalitionspartner Grüne sagte, die Landesregierung sei „vom Krisenmodus in den Realbetrieb“ übergegangen. Wer aus einer Flüchtlingsunterkunft komme, solle ein ordentliches Dach über dem Kopf haben. Aber nicht in abgeschotteten Wohnsiedlungen, wo nur Flüchtlinge leben, sondern in regulären Wohnungen. In dieser Wahlperiode stünden 1,2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung.

Kultusstaatssekretär Manuel Lösel berichtete von derzeit 26 000 sogenannten Quereinsteigern an den Schulen, die eine Sprachförderung erhielten, 17 000 davon in Intensivklassen, von denen es allein 900 an allgemeinbildenden Schulen gebe.

Die Azubis Integration gelinge nur, wenn man die Menschen in die Betriebe bringe, sei es durch Praktikum, Ausbildung, selbst über Hilfsarbeiten für Ungelernte, glaubt Bernd Ehinger, Präsident des Hessischen Handwerkstags. clearing

Die Schülerin Joele Alkhlaf ist 16 Jahre alt und besucht die Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim. Sie sei vor einem Jahr aus Syrien mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Deutschland gekommen, berichtet clearing

Der Kommissar Menschen mit ausländischem Hintergrund seien für die Arbeit der Polizei unabdingbar, sagt Landespolizeipräsident Udo Münch: „Wir brauchen die Sprache und die Kulturkompetenz, um ein Spiegelbild clearing