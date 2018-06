Auch in der zweiten Sommerferienwoche Sonne satt in Hessen

Die Sommerferien in Hessen sind in vollem Gange - und die Sonne lacht dazu. Daheimgebliebene müssen sich auch in den kommenden Tagen bei viel Sonnenschein und Temperaturen bis knapp unter 30 Grad nicht grämen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Sowohl am Sonntag als auch an den beiden darauffolgenden Tagen herrscht demnach meist strahlender Sonnenschein mit kaum einem Wölkchen am blauen Himmel.

In Nordhessen wird es am Sonntag mit Temperaturen um 24 Grad etwas kühler als im Rhein-Main-Gebiet, wo sich die Luft auf bis zu 28 Grad erwärmt. Zum Start in die zweite Sommerferienwoche ändert sich das Wetter kaum: Am Montag und Dienstag wird es mit bis 29 Grad lediglich noch eine Idee wärmer als am Sonntag. Ein Ausblick bis Mitte Juli verspricht weiter hochsommerliche Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad.

(dpa)