Bus-Chaos im Rhein-Main-Gebiet: Auch morgen Ausfälle im Busverkehr - Betreiber will Kosten erstatten

Auf den RMV-Buslinien 251, 252, 253, 261, 291, 810, 812, 813 und X27 kam es am Wochenende zu massiven Ausfällen und Verspätungen. Fast der komplette Busverkehr zwischen dem Vordertaunus und dem Main-Taunus-Kreis war betroffen.Nachdem sich die Situation am Sonntag – wegen des ausgedünnten Fahrplans – etwas entspannt hatte, wurden für den Montag vom Betreiber DB Busverkehr Hessen (BVH) bereits 38 Busfahrten gestrichen. „Für Montag ist weiterhin mit Fahrtausfällen zu rechnen, insbesondere bei den Linien 251, 252 und 253 sowie auf der Linie 910“, teilte BVH mit.Der RMV informiert aktuell auf seiner Homepage über die massive Betriebsstörung und verweist auf die Verbindungsauskunft unter www.rmv.de . „Die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft und der Landkreis bedauern die massiven Anlaufschwierigkeiten. Das ist höchst ärgerlich, und wir verstehen die Verärgerung der Pendler, Schüler und anderen Buskunden“, teilt der Pressesprecher des Main-Taunus-Kreises Johannes Latsch am Sonntagmorgen auf FNP-Anfrage mit. „Die MTV arbeitet mit Hochdruck daran die Probleme zu lösen.“Verantwortlich für das Chaos aber seien die jeweiligen Busunternehmen. Die MTV habe diese aufgefordert, die Mängel schnellstens abzustellen. Notfalls wird die MTV das mit rechtlichen Mitteln durchsetzen. Gründe für das Chaos sind nach Informationen der FNP deutlich zu wenige Busfahrer und nicht ausreichende Busse, mit denen die DB Busverkehr Hessen am vergangenen Wochenende den Verkehr auf den betroffenen Linien aufgenommen hat.„Die DB Busverkehr Hessen (BVH) arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung“, teilt dazu der RMV mit. „Noch ist unklar, wie lange die Probleme andauern.“ Betroffene Fahrgäste können bei dem Betreiber der Linien eine Entschädigung geltend machen. Die BVH sichert allen Fahrgästen, die von einem Fahrtausfall betroffen sind, eine kulante Prüfung ihres Anliegens zu. Fahrt- oder Taxikosten werden bei Vorlage der Belege unbürokratisch erstattet. Dafür genügt eine E-Mail mit der gewünschten Kontoverbindung an: BVH-Kundenservice-Taunus@deutschebahn.com Mehr Hintergründe gibt es in der Montags- und Dienstagsausgabe der FNP und ihren Regionalausgaben.map