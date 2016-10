Deutsche Weinkönigin: Auch ohne Krone eine tolle Erfahrung

Im Rampenlicht stand am Ende eine andere: Lena Endesfelder von der Mosel ist 68. Deutsche Weinkönigin. Aber wie ist so ein Wettbewerb für die, die vergeblich hofften und kämpften? Wir haben die hessischen Kandidatinnen begleitet.

Louisa Follrich schwimmt im Wechselbad der Gefühle. „Klar ist da Enttäuschung dabei“, sagt die 22 Jahre alte Rheingauerin, „man hatte die Chance, eine Krone zu bekommen!“ Und dann rollen ein paar Tränen, aber es sind eher Tränen der sich lösenden Anspannung und der Erleichterung. „Die Mädels waren unglaublich gut“, sagt Follrich„es war eine harte Konkurrenz – die Chancen standen 50:50.“

Vor wenigen Minuten noch stand Follrich auf der großen Bühne der Mainzer Rheingoldhalle, im Saal rund 1300 Menschen, Hunderttausende an den Fernsehbildschirmen, und die Krone der Deutschen Weinkönigin oder einer Deutschen Weinprinzessin, sie war zum Greifen nah. Es lockte ein aufregendes Jahr mit rund 200 Terminen im In- und Ausland, unglaublichen Erfahrungen, Reisen im Dienste des deutschen Weins – aber auch einer ganzen Menge Stress.

„Fremdbestimmt“ sei man als höchste deutsche Repräsentantin des Deutschen Weins, bekannte die scheidende Weinkönigin Josefine Schlumberger, und zählte auf, was sie in ihrem Amtsjahr alles war: Rednerin, Businessfrau, Autobahnpiratin, Weltreisende, Journalistin, Fußballerin, Rennradfahrerin, Weinfachfrau. Wer heute Deutsche Weinkönigin werden will, muss enorme Qualifikationen mitbringen, fundiertestes Weinwissen, dazu aber auch Rhetorik, Auftreten, Spontanität, Charme – und das in wirklich allen Lebenslagen.

„Wir suchen hier nicht irgendeine Weinbergschnecke, sondern eine Frau, die Deutschland in der ganzen Welt vertritt“, betonte Kabarettist Lars Reichow. 13 Gebietsweinköniginnen waren am 24. September zur Wahl angetreten, sechs von ihnen hatten es in einer hochkarätigen Vorentscheidung ins Finale geschafft. Umso größer war die Freude in Hessen, als es gleich zwei Gebietsweinmajestäten unter die letzten sechs schafften: Louisa Follrich aus dem Rheingau und Anja Antes, Rebzüchterin und Winzerin von der Hessischen Bergstraße.

In der live im Fernsehen übertragenen Wahlgala mussten die Finalistinnen dann einen Wein auf offener Bühne allein am Geschmack erkennen, einen ungewöhnlichen Weinberuf erraten und eine Rede an ein fiktives Publikum halten – etwa an einen Apothekerverband.

Und schnell zeigte sich, wer an diesem Abend die Nerven behielt. „Ich hab’ am Anfang ein bisschen gehangen“, sagte Antes nachher, bei ihrer Rede zur Kunst des Barriqueausbaus kam sie einfach nicht so in den Redefluss. So stark war die Konkurrenz, dass das allein schon reichte, um die Kronen außer Reichweite zu rücken. Follrichbrach gar vor Nervosität die Stimme weg, da half auch der sympathische Auftritt mit Gebärdensprachen-Begrüßung nicht.

Die Kandidatinnen von der Mosel, aus Württemberg und Franken glänzten einfach zu stark mit bombensicheren Auftritten. Die Krone sicherte sich am Ende Lena Endesfelder aus Mehring an der Mosel mit einem selbstironisch-sympathischen „Brief an sich selbst“, in dem sie sich vom Kopf bis zu den „Steillagen-Waden“ selbst charakterisierte. Und zu Deutschen Weinprinzessinnen kürte die 78-köpfige Jury mit hauchdünnem Abstand Mara Walz aus Württemberg sowie Christina Fischer aus Franken.

„Ich nehme die Freundschaften mit, und die Erfahrung, auf so einer großen Bühne zu stehen“, sagte Antes entspannt, „es ist kein Weltuntergang.“

Und auch Follrich konnte schon wieder lachen: Es warte das Auslandspraktikum, eine Reise mit den Eltern nach Südtirol, das Zusammenziehen mit dem Freund. „Da kommt so viel Neues und Spannendes“, sagte Follrich, „es ist schon in Ordnung so.“