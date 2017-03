Audio-Spaziergang zu Bauprojekten in der Frankfurter City

Ein kostenloser Audio-Guide gibt Einheimischen und Touristen Einblicke in die Entwicklung der Frankfurter City. „Der neue Audio-Spaziergang führt durch die Innenstadt an markante Orte, an denen die raschen Veränderungen und auch die Herausforderungen zur Sprache kommen”, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Donnerstag bei einem Rundgang.

Die gesamte Strecke des sogenannten „Talk Walk” beginnt am Opernplatz und endet an der Gallusanlage. Sie ist 4,5 Kilometer lang und dauert bis zu drei Stunden. Die 15 Stationen können auch unabhängig voneinander besucht werden, jede ist in sich abgeschlossen.

Die Audio-Datei kann für Smartphones und MP3-Player unter www.talk-walks.de kostenlos heruntergeladen werden. An jeder Station erklären andere Gesprächspartner, was dort geschieht und geplant ist. Darunter sind unter anderem Dezernent Josef, namhafte Frankfurter Architekten sowie Stadtplaner.

