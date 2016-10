Auf Hessens nördlichstem Weinberg werden Trauben gelesen

Bei neblig kaltem Wetter sind auf Hessens nördlichstem Weinberg bei Felsberg die Trauben gelesen worden. Etwa 65 Helfer packten am Dienstag auf dem Böddiger Berg mit an, wie der Vorsitzende des Fördervereins Böddiger Berg, Klaus Stiegel, sagte. Er erwartet wie im vergangenen Jahr rund zehn Tonnen Trauben. „Vielleicht auch etwas mehr.” Daraus könnten rund 8000 Flaschen Wein entstehen. Dank der Sonne im September sei die Qualität des Weins ausgezeichnet. „Er ist trocken, und man kann die nordhessische Landschaft herausschmecken”, betonte Stiegel.

Die Trauben sollten am Mittwoch zum Keltern ins Staatsweingut Kloster Eberbach in Eltville gebracht werden. Im Handel ist der Wein ab April 2017 zu haben. Auch in anderen Weinanbaugebieten Hessens werden derzeit Trauben gelesen.

(dpa)