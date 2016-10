Schüssen in Innenstadt von Kassel: Auf Kontrahenten geschossen: 26-Jähriger muss ins Gefängnis

Knapp ein Jahr nach Schüssen in der Innenstadt von Kassel hat das Amtsgericht einen 26-Jährigen zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einem damals 25-Jährigen im November 2015 zweimal in den Oberschenkel geschossen hatte, wie ein Gerichtssprecher am Freitag berichtete. Hintergrund für den Streit der beiden Männer waren laut Staatsanwaltschaft Drogengeschäfte. Der 25-Jährige war durch die Schüsse schwer verletzt worden.

(dpa)