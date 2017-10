Auf Nebel folgt Sonne: Über 20 Grad warm

Erst Nebel, dann Sonne satt und Temperaturen von mehr als 20 Grad - das erwartet die Hessen in den kommenden Tagen. Meist löse sich der Nebel zunächst nur zögerlich auf, dann werde es aber meist heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Nur im Nordosten des Landes können demnach etwas dichtere Wolken durchziehen, aber ohne dass Regen fällt. Drin sind am Sonntag 21 Grad, zum Start in die neue Woche am Montag sogar bis zu 22 Grad, im Bergland dürfte es etwas kühler bleiben.

(dpa)