Auf Reitsimulator den perfekten Sitz üben

Einer der wenigen Reitsimulatoren in Deutschland steht in Langenselbold nahe Hanau. „Reiter können auf ihm den richtigen Sitz und die passende Hilfengebung üben”, erklärt die Besitzerin Anja Schade. Das etwa 1,50 Meter hohe Pseudotier aus Plastik simuliert das perfekt ausgebildete Dressurpferd. Der Reiter kann sich stets auf einem Bildschirm beobachten, denn er wird permanent von vier Kameras gefilmt. Außerdem überprüfen Sensoren am Pferdekörper, ob er zum Beispiel im Gleichgewicht sitzt und der Druck der Zügel in Ordnung ist. Ein halbstündiger Ritt kostet mindestens 59 Euro.

(dpa)